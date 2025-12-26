Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Звільненим із російської неволі цивільним виплачуватимуть 50 тисяч гривень одноразової допомоги
26 грудня 2025, 16:45

Звільнені з полону у 2024 році. Фото: Офіс президента Звільнені з полону у 2024 році. Фото: Офіс президента

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про державну підтримку цивільних громадян України, яких Росія незаконно позбавила свободи. Про це повідомили в уряді.

Одним із ключових нововведень стало запровадження одноразової грошової допомоги у розмірі 50 тисяч гривень для цивільних осіб, звільнених із російської неволі .

Для її отримання людина має подати заяву до Мінрозвитку та обов'язково надати довідку від Об'єднаного центру щодо координації пошуку та звільнення військовополонених та незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України.

Громадянські, які повернулися на підконтрольну Україні територію самостійно , додатково мають надати документ, що підтверджує визнання їх потерпілими у кримінальному провадженні. Такий документ видається правоохоронними органами.

Рішення про надання допомоги прийматиме спеціально створена міжвідомча комісія. Вона розглядатиме заяви звільнених цивільних осіб, яким раніше не було встановлено факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України.

«Ми маємо забезпечити справедливий та системний підхід до підтримки всіх людей, які пережили російську неволю. Держава має посилювати захист кожної людини, яка зазнала переслідувань з боку агресора, і своєчасно надавати належну допомогу», — наголосив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Постанова також визначає відповідальних за надання комплексної державної підтримки звільненим цивільним.

  • Міністерство соціальної політики України координує здійснення першочергових заходів допомоги.
  • Мінрозвитку приймає заяви на виплату 50 тисяч гривень та забезпечує діяльність міжвідомчої комісії.
  • Оцінку індивідуальних потреб здійснюють Український національний центр розвитку миру та Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за згодою.
  • Обласні та місцеві військові адміністрації організують зустріч звільнених осіб після повернення, забезпечують харчування, мобільний зв'язок та первинний супровід, а також координують направлення до закладів охорони здоров'я, де надається медична, психологічна та реабілітаційна допомога.
  • Органи місцевого самоврядування відповідають за надання безоплатної правової допомоги та, за необхідності, організацію тимчасового житла.


Окремо визначено механізм підтримки цивільних осіб, які повернулися із тимчасово окупованих територій самостійно. Оцінку їх потреб та організацію заходів щодо підтримки здійснює Координаційний центр підтримки потерпілих та свідків Офісу Генерального прокурора або підрозділи підтримки потерпілих та свідків обласних прокуратур у порядку, встановленому Офісом Генерального прокурора.

Механізм державної підтримки цивільних осіб, яких Росія незаконно позбавила волі, діятиме у період воєнного стану та ще 90 днів після його припинення чи скасування. Водночас, звільнені з полону цивільні особи та члени сімей полонених, яким комісія встановила факт позбавлення особистої волі внаслідок збройної агресії Росії проти України, мають право на одноразову державну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень після звільнення. Також вони мають право на щорічну допомогу в такому ж розмірі за кожен рік перебування в полоні. Право отримання щорічної допомоги також поширюється на членів сім'ї.

Станом на сьогодні в Україні вже здійснено майже 12 тисяч таких виплат на загальну суму близько 1,2 мільярда гривень:

  • 359 мільйонів гривень – одноразова допомога після звільнення,
  • 818,7 мільйона гривень – щорічна допомога.

Крім фінансової підтримки, звільнені з російської неволі цивільні особи незалежно від встановлення факту полону також одержують базові речі першої необхідності:

  • продукти харчування,
  • засоби гігієни,
  • сезонний одяг та взуття,
  • а також мають право на отримання безкоштовної правової, медичної та соціальної допомоги.

@novosti.dn.ua

