Росіяни вдарили по трасі у Харкові: двоє людей загинули, ще трьох поранено — МВА

При ударі по трасі у Шевченківському районі Харкова загинуло двоє людей, ще троє дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані.
Про це повідомив голова міської адміністрації Ігор Терехов.
Також зазначається, що при атаці зайнялися кілька автомобілів, постраждали багатоквартирні та приватні будинки.
Нагадаємо, 25 грудня о 10:40 російські війська FPV-дроном вдарили по автомобілю у місті Дружківка. Внаслідок атаки поранення дістала 63-річна цивільна мешканка.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях