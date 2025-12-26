Росіяни вдарили по трасі у Харкові: двоє людей загинули, ще трьох поранено — МВА

Двоє людей загинули, ще трьох поранено після удару росіян по трасі в Харкові. Фото: Харків Лайф/Телеграм

При ударі по трасі у Шевченківському районі Харкова загинуло двоє людей, ще троє дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомив голова міської адміністрації Ігор Терехов.

Також зазначається, що при атаці зайнялися кілька автомобілів, постраждали багатоквартирні та приватні будинки.

Нагадаємо, 25 грудня о 10:40 російські війська FPV-дроном вдарили по автомобілю у місті Дружківка. Внаслідок атаки поранення дістала 63-річна цивільна мешканка.