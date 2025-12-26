Росія завдала ракетного удару по Умані: зруйновані та пошкоджені понад пів сотні будинків, є поранені

Наслідки ракетного удару по Умані. Фото: Черкаська ОВА

26 грудня російські війська завдали ракетного удару по місту Умань. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.



У місті пошкоджені 50 будинків. Повністю зруйновані сім будинків, один – частково.



Внаслідок атаки поранення отримали шість людей, серед них дві дитини.



У пресслужбі Черкаської обласної прокуратури уточнили, що по місту вдарила крилата ракета.

Нагадаємо, що всю ніч 26 грудня Росія атакувала порти Одеської області, внаслідок чого пошкоджені цивільні кораблі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко