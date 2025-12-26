Росіяни обходять українські рубежі ППО завдяки Білорусі — Зеленський

Завдяки Білорусі російські війська обходять українські рубежі протиповітряної оборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у ефірі Новини. LIVE.
У відповіді на запитання телеканалу глава держави заявив, що «росіяни бачать рубежі нашої ППО, зокрема дронів-перехоплювачів, і намагаються обходити їх, у тому числі через територію Білорусі».
Зеленський додав, що всі питання захисту неба розбирали на Ставці і Україна вже готує відповідь на ці виклики.
Раніше повідомлялося, що в Україні виробили понад 50% озброєння, яке зараз перебуває у ЗСУ.
