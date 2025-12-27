Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
27 грудня 2025, 09:00

«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
18:34
В окупованому Донецьку після удару БПЛА спалахнула пожежа
13:36
Мешканку окупованого Донецька затримали за підозрою у шпигунстві
16:26
В окупованому Бердянську молодь змушують прибирати житло військових РФ
16:25
В окупованому Донецьку обігрівають вуличні ємності з водою за допомогою дров'яних печей
15:35
Окупанти заявили про стрілянину у супермаркеті Донецька: невідомий відкрив вогонь з автомата
14:43
ГУР в анексованому Криму знищили російські засоби ППО та інші цілі окупантів
07:47
Поранених військових РФ у Криму й Донецьку змушують іти в штурми — «АТЕШ»
22:35
РФ хоче влаштувати «воєнні тури» на окупованому Донбасі — The Times
19:22
«Першого заступника голови адміністрації» міста Сніжне відправили в СІЗО на 2 місяці за хабар
13:52
Причешуть потім: у Лисичанську викрили фейк про святкову ялинку
12:52
В окупованому Криму відключення мобільного інтернету стають постійними
09:02
На Луганщині виник значний недобір до «народних дружин» окупантів: в ОВА розповіли, що відомо
14:51
Прем’єри не буде. Окупанти скасували показ вистав у Маріупольському драмтеатрі, який знищили у 2022 році
14:00
Окупанти знову використовують базу в Луганську, зруйновану ракетами ATACMS
13:14
Окупований Донецьк потрапив під обстріл: є постраждалий
16:51
В окупованій Горлівці були чутні вибухи: дрон вдарив навпроти зупинки
15:21
У РФ повідомили, коли почнуть відновлювати аеропорти на окупованих територіях Донбасу
14:24
У школах Криму з’являються «вчителі» без педагогічної освіти
11:11
Опір «АТЕШ» провів рекрутингову акцію у Луганську
18:04
Росіянин пошкодував, що в окупованому Донецьку не грає «Шахтар»
16:16
Українська ракета вдарила по пункту базування плавзасобів окупантів в анексованому Криму
15:39
ЗСУ вразили склад боєприпасів, склад та місця пусків БПЛА «Shahed» на тимчасово захопленій Донеччині
12:26
У Маріуполі чути вибухи: працює російська ППО
08:25
Армія РФ окупувала Званівку та просунулась у Донецькій області
16:06
Окупація породила свавілля: ринки Маріуполя під контролем криміналу
13:33
Україна вимагає негайного повернення півсотні мешканців Сумщини, яких окупанти вивезли до РФ
12:56
ЗСУ завдали удару по інфраструктурі окупантів у Донецькій області
12:45
Російські окупанти відкрили продаж квитків у Маріупольському драмтеатрі, який самі раніше знищили авіабомбами
11:54
Дрони СБУ уразили два російські літаки Су-27 в окупованому Криму
22:36
Окупанти розбомбили та пограбували турецьке підприємство у Маріуполі
Книжки, що надихають стати собою: усе про самореалізацію (реклама)
Ілюстративне фото Дружківка: російський дрон ударив по транспорту в районі шляхопроводу
27 грудня, 15:15
Наслідки ракетного удару по Умані. Фото: Черкаська ОВА Росія завдала ракетного удару по Умані: зруйновані та пошкоджені понад пів сотні будинків, є поранені
26 грудня, 17:14
Чоловік з автоматом у супермаркеті окупованого Донецька. Фото: кадр із відео Окупанти заявили про стрілянину у супермаркеті Донецька: невідомий відкрив вогонь з автомата
26 грудня, 15:35
Момент влучання у БПЛА. Український ПЗРК знищив Shahed: відео бойової роботи
26 грудня, 15:20
ГУР в анексованому Криму знищили російські кошти ППО та інші цілі окупантів. Фото: скріншот ГУР в анексованому Криму знищили російські засоби ППО та інші цілі окупантів
26 грудня, 14:43
Затриманий кілер ФСБ у центрі Києва. Фото: СБУ У центрі Києва СБУ запобігла вбивству офіцера ГУР, якого намагався застрелити кілер ФСБ з Центральної Азії
26 грудня, 11:37

