Безпілотні війська ЗС РФ, ймовірно, очолив колишній торговець сантехнікою «Юра Унітаз» — Бі-Бі-Сі

Бізнесмен із підмосковної Електросталі Юрій Ваганов на прізвисько «Юра Унітаз», ймовірно, очолив Безпілотні війська ЗС РФ. Фото з Фейсбуку Ваганова

Колишній торговець сантехнікою та волонтер «СВО» без військової освіти, відомий на прізвисько «Юра Унітаз», ймовірно, очолив Безпілотні війська ЗС РФ. Про це повідомила Російська служба Бі-Бі-Сі.

Z-блогери стверджують, що командувачем створених у листопаді військ безпілотних систем Збройних сил РФ став бізнесмен і волонтер «СВО» з підмосковної Електросталі Юрій Ваганов.

Це призначення підтвердили Російській службі Бі-Бі-Сі джерела в російській галузі дронобудування.

«Командувачем була призначена особа, відома дуже багатьом у СВО як "Юра Унітаз". Людина, яка не тільки не має військової освіти. <...> До початку СВО торгував сантехнікою, звідки таке прізвисько. А потім став монополістом у питанні постачання FPV російським військам», — наводить Російська служба «Бі-бі-сі» цитату Z-блогера Максима Клімова з його стриму 21 грудня.

Прізвисько Ваганова та його зв'язок із ринком сантехніки підтвердило й джерело «Бі-бі-сі» в дронобудівній галузі, особисто знайоме з Вагановим.

Після 24 лютого 2022 року Ваганов почав регулярно возити гуманітарну допомогу в окуповані Росією Донецьку та Луганську області України. Як зазначає Бі-бі-сі, пропагандистський телеканал Russia Today зняв про бізнесмена півгодинний фільм «Доброволець».

За роки війни Ваганов обзавівся найрізноманітнішими зв'язками і став одним із головних постачальників FPV-дронів для російської армії, організувавши виробництво безпілотників за допомогою 3D-принтерів на базі добровольчого батальйону імені П. А. Судоплатова, зазначає Бі-бі-сі.

19 жовтня 2025 року патріарх Кирило нагородив Ваганова орденом благовірного князя Димитрія Донського ІІІ ступеня, на церемонії бізнесмен був присутній у військовій формі з погонами підполковника.

«Якщо призначення Юрія Ваганова командувачем російських безпілотних військ буде підтверджено офіційно, то за статусом, як командувач окремим родом військ, колишній бізнесмен з Електросталі має отримати і генеральські погони», — підкреслює Російська служба «Бі-бі-сі».

Влада РФ на момент публікації посту не повідомляла про призначення Ваганова командувачем військ БПС.

У листопаді стало відомо, що в Росії з'явився новий рід військ — Війська безпілотних систем (БПС). У грудні 2024 року глава Міноборони РФ Андрій Білоусов заявив, що Путін доручив створити війська безпілотних систем і пообіцяв закінчити формування нового роду військ до третього кварталу 2025 року.