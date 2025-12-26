Зеленський позбавив держстипендій Бубку та ще сім українських спортсменів

Сергій Бубка. Фото: Укрінформ

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня припинив виплату державних стипендій восьми титулованим українським спортсменам. Відповідний указ опубліковано на сайті глави України.

Згідно з указом, виплат позбулися олімпійський чемпіон та шестиразовий чемпіон світу у стрибках із жердиною Сергій Бубка, чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова, олімпійські чемпіони з вітрильного спорту Ігор Матвієнко та Євген Браславець, дворазовий срібний призер Олімпійських ігор з академічної греблі Інна Фролова, бронзова призерка Олімпіади зі стрибків у воду Ілля Кваша, бронзова призерка Олімпіади зі спортивної гімнастики Юрій Єрмаков, а також бронзова призерка Ігор з плавання Валерій Лозик.

Чемпіони та призери Олімпійських ігор отримували від держави у 2025 році 12 112 гривень щомісяця.

62-річний Бубка є багаторазовим рекордсменом світу у стрибках із жердиною, з 2005 по 2022 рік він очолював Національний олімпійський комітет України.

Легендарний легкоатлет Сергій Бубка народився 1963 року в Луганську. Але свою спортивну славу набув, коли представляв інший обласний центр – Донецьк. У місто мільйон троянд Бубка переїхав ще підлітком.

13 липня 1985 року в Парижі з дисципліни — стрибки з жердиною — він подолав небувалу до цього висоту — 6 метрів. Завершив свою кар'єру атлет світовим рекордом 6 метрів 14 см, який протримався понад 20 років.

Бубка встановив 35 світових рекордів. З 2005 по 2022 рік – президент Національного олімпійського комітету України. Тричі визнавався найкращим спортсменом світу. За визначні спортивні досягнення особисті заслуги у піднесенні міжнародного авторитету України 4 лютого 2001 року Сергію Бубці надано звання Героя України. Занесений до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість світових досягнень у легкоатлетичному спорті. У1999 році Сергію Бубці у найкращих античних традиціях відкрили пам'ятник у рідному Донецьку.

У 2023 році з'ясувалося, що російська фірма «Монблан», яка належить братам Сергію та Василю Бубкам, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює із загарбниками.

У травні 2023 року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального більш ніж на 800 тисяч рублів. Уточнюється, що фірма Монблан – старий сімейний бізнес Сергія Бубки. Українська компанія була створена у Донецьку з основним видом діяльності – торгівля пальним.

Також журналісти-розслідувачі Bihus.Info знайшли ще один контракт, підписаний з окупантами іншою російською компанією, де офіційно співвласниками також є Сергій Бубка та його брат. Йдеться про фірму «Спортивний клуб Сергія Бубки», основний вид діяльності якої зараз є торгівля. Це також клон української компанії, створеної Бубками ще у 90-х роках у Донецьку.

«3 липня "Спортивний клуб Сергія Бубки" із так званим медичним відділом так званого міністерства внутрішніх справ так званої "ДНР" підписали контракт на 2 тисячі 250 рублів. За ці гроші "Спортивний клуб Сергія Бубки" має поставити окупантам гумові кліше для друку», — повідомили журналісти.

Виявилося, що у російських регістрах світиться російський податковий номер Сергія Бубки. Якщо вірити порядку формування таких кодів, він був виданий у Криму, в Євпаторії. Після оприлюднення цієї скандальної інформації жодних дій чи заперечень від Сергія Бубки так і не дочекалися.

Відразу з початку повномасштабного вторгнення Бубка як біженець швидко залишив Україну. За весь час війни українці так і не почули від відомого у всьому світі спортсмена бодай слів осуду на адресу країни-агресора.

НОК України під керівництвом Бубки до останнього зволікав із підтримкою суворих санкцій проти російських спортсменів. Сам Бубка боявся публічно назвати Росію агресором і навіть соромився просто вимовити слово «війна».

Зараз Сергій Бубка живе у Монте-Карло, часто з'являючись у VIP-зоні футбольного клубу «Монако», що належить російському мільярдеру Дмитру Риболовлєву.

У липні 2024 року Сергій Бубка був переобраний членом Міжнародного олімпійського комітету. Був присутнім на Іграх-2024 у Парижі, де брав участь у церемоніях нагородження спортсменів. Зокрема, з рук Сергія Назаровича здобула медаль ексросіянка Дар'я Варфоломєєва, яка незаконно відвідувала окупований Крим у 2021 році.