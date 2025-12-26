У Росії затримали учасників молебню за ЗСУ: їм загрожує довгий тюремний термін

У Санкт-Петербурзі затримали 70 учасників релігійної громади «Школи єдиного принципу», повідомляють російські канали. Її учасники молилися за ЗСУ та президента Володимира Зеленського.

Як зазначається, офіційно засновники заявляли про «пробудження свідомості» та внутрішній духовний розвиток, проводили семінари та лекції, нібито навчаючи цілительству.

Водночас на лекціях засновники говорили про перебіг бойових дій, наголошуючи, що ЗСУ – це світлі сили та молилися за Зеленського.

За даними правоохоронців РФ, організацію нібито було створено в Україні.

У керівництво школи входять викладачі вузів та шкіл, зокрема професор Санкт-Петербурзької академії післядипломної педагогічної освіти Ольга Даутова. Її затримали 10 грудня.

Наразі розглядається питання про відкриття кримінальної справи за статтею РФ «Публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання ЗС РФ». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає до десяти років позбавлення волі.