Вісім осіб постраждали в Києві внаслідок російської атаки — Кличко

Через російську атаку в Києві постраждали вісім осіб. Фото: ДСНС

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, внаслідок російської атаки 27 грудня у столиці України постраждали вісім осіб. П'ятеро з них госпіталізовано, повідомив Кличко.

Наголошується, що у Дарницькому районі БПЛА влучив у верхній технічний поверх 24-поверхової будівлі, також внаслідок падіння уламків горять автомобілі, уточнив він.

За його словами, у Дніпровському районі також горить 18-поверховий житловий будинок на рівні четвертого поверху, під завалами може бути людина.

Медики прямують на виклики до Деснянського та Солом'янського районів Києва, додав Кличко.

Раніше повідомлялося, що 26 грудня російські війська завдали ракетного удару по місту Умань. У місті пошкоджено 50 будинків. Повністю зруйновано сім будинків, один – частково. Внаслідок атаки поранення дістали шестеро людей, серед них дві дитини.