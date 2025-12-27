Вночі росіяни вдарили по Слов'янську авіабомбами: поранено жінку

Війська РФ вдарили авіабомбами по Слов'янську: є постраждала. Фото: МВА

У ніч проти 27 грудня російські окупаційні війська завдали по Слов'янську Донецької області авіаудару трьома керованими авіабомбами. Про це сьогодні вранці повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Зазначається, що внаслідок авіаудару пошкоджено сорок приватних будинків.

Наразі відомо про одну поранену жінку, додав Лях.

Раніше повідомлялося, що війська РФ на Різдво у четвер, 25 грудня, завдали трьох ударів авіаційними бомбами по Слов'янську.