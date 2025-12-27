Значно зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки у Києві

До 22 зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки в Києві, 12 з них госпіталізовані. Серед поранених двоє дітей повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
За його словами, у місті спостерігаються перебої з тепло- та енергопостачанням.
«Так, без централізованого теплопостачання нині перебувають понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 заклади соціальної сфери. Енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання. Атака на столицю продовжується», — повідомив Кличко.
Раніше повідомлялося, що через російську атаку на столицю України 27 грудня постраждали вісім осіб.
