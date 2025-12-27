За добу війська РФ сім разів обстріляли населені пункти Донецької області: є поранені — ОВА

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 26 грудня. Фото: ОВА

Станом на ранок 27 грудня за добу війська російської окупаційної армії сім разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Щуровому Лиманської громади поранено людину, пошкоджено авто. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 36 приватних будинків.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено 2 будинки.

За добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 212 осіб, у тому числі 21 дитину, повідомив Філашкін.

Нагадаємо, в ніч проти 7 грудня російські окупаційні війська завдали по Слов'янську Донецької області авіаудару трьома керованими авіабомбами. В результаті постраждала жінка.