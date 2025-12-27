У Запорізькій області загинув Денис Капустін – засновник «Російського добровольчого корпусу»

Засновник РДК Денис Капустін загинув у Запорізькій області

У «Російському добровольчому корпусі» (РДК) повідомили про загибель свого засновника Дениса Капустіна (він також відомий як Денис Нікітін та WhiteRex).

«Сьогодні вночі на Запорізькому напрямку фронту під час виконання бойового завдання героїчно загинув наш командир – Денис "WhiteRex" Капустін. За попередніми даними – приліт FPV-дрону», – повідомили у «Російському добровольчому корпусі», який воює на боці ЗСУ.

У РДК заявили, що зараз встановлюють деталі події, «всі подробиці будуть оголошені пізніше».

Капустін у 2022 році створив РДК, бійці якого беруть участь у повномасштабній російсько-українській війні на боці України.

У Росії Капустін був двічі заочно засуджений до довічного терміну за вторгнення в Брянську область, держзраду і тероризм.