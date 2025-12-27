Мешканку окупованого Донецька затримали за підозрою у шпигунстві

Ілюстративне фото

ФСБ затримала мешканку окупованого Донецька за підозрою у шпигунстві та закликах до тероризму. Про це сьогодні повідомило видання «Комерсант» із посиланням на Центр громадських зв'язків служби.

За даними відомства, жінка сама зв'язалася зі співробітниками ГУР МО України в Telegram та за їхнім завданням фотографувала військову техніку ЗС РФ. Вона також публікувала в мережі заклики до вбивств російських військових та ударів по Москві.

Порушено кримінальні справи про публічні заклики до терактів, публічне виправдання тероризму та шпигунство, йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Санкт-Петербурзі затримали 70 учасників релігійної громади «Школи єдиного принципу», повідомляють російські канали. Її учасники молилися за ЗСУ та президента Володимира Зеленського.