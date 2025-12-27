Костянтинівська МВА встановила факти знищення кількох житлових будинків для отримання компенсації

Костянтинівська міська військова адміністрація за наявними фото- та відеоматеріалами встановила факт знищення наведених нижче житлових будинків:
вулиця Степана Бандери, 43;
вулиця Кирила Віниченка, 21, квартири з 1 по 36;
вулиця Кирила Віниченка, 23;
вулиця Кирила Віниченка, 38, квартири з 97 по 128;
вулиця Кирила Віниченка, 49, квартири з 1 по 36;
вулиця Кирила Віниченка, 52, квартири з 1 по 15;
вулиця Кирила Віниченка, 58, квартири з 1 по 20;
вулиця Дружби, 6;
вулиця Європейська, 60 квартири з 121 до 160;
бульвар Космонавтів, 15, квартири з 1 до 32;
вулиця Молодіжна, 7;
вулиця Торецька, 294.
Власники квартир у цих будинках можуть подати заяву через програму «Дія», йдеться у повідомленні.
У ГВА зазначили, що для отримання інформації щодо оформлення сертифікатів на отримання компенсації за знищене житло, дистанційного обстеження знищеного житла можна звернутись за телефоном: 066 349 5130.
