Костянтинівська МВА встановила факти знищення кількох житлових будинків для отримання компенсації

Костянтинівська міська військова адміністрація за наявними фото- та відеоматеріалами встановила факт знищення наведених нижче житлових будинків:

вулиця Степана Бандери, 43;

вулиця Кирила Віниченка, 21, квартири з 1 по 36;

вулиця Кирила Віниченка, 23;

вулиця Кирила Віниченка, 38, квартири з 97 по 128;

вулиця Кирила Віниченка, 49, квартири з 1 по 36;

вулиця Кирила Віниченка, 52, квартири з 1 по 15;

вулиця Кирила Віниченка, 58, квартири з 1 по 20;

вулиця Дружби, 6;

вулиця Європейська, 60 квартири з 121 до 160;

бульвар Космонавтів, 15, квартири з 1 до 32;

вулиця Молодіжна, 7;

вулиця Торецька, 294.

Власники квартир у цих будинках можуть подати заяву через програму «Дія», йдеться у повідомленні.

У ГВА зазначили, що для отримання інформації щодо оформлення сертифікатів на отримання компенсації за знищене житло, дистанційного обстеження знищеного житла можна звернутись за телефоном: 066 349 5130.