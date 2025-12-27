Дружківка: російський дрон ударив по транспорту в районі шляхопроводу

Ілюстративне фото

У мережі з'явилося відео наслідків удару російського дрона по автомобілю у районі шляхопроводу, розташованого на виїзді з міста Дружківка Краматорського району Донецької області.

У публікаціях зазначено, що відео було знято учора, 26 грудня.

На одному з відео пасажир англійською мовою просить водія зупинитися біля місця події і кілька разів наполегливо повторює своє прохання. Водій категорично відкидає таку можливість та додає швидкість.

Про постраждалих внаслідок пригоди не повідомляється.

Нагадаємо, в ніч проти 27 грудня російські окупаційні війська завдали по Слов'янську Донецької області авіаудару трьома керованими авіабомбами. В результаті було поранено жінку.