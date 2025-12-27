Росія завдала удару по ТЕЦ «Нафтогазу» та газодобувним підприємствам — Міненерго

Під удар російських військ 27 грудня потрапили ТЕЦ «Нафтогазу» та газодобувні підприємства. Про це повідомили у Міненерго.

На даний момент у Києві та Київській області без електропостачання залишаються понад 500 тисяч мешканців. У Чернігівській області без світла залишилося понад 22 тисячі людей, заявили в Міненерго.

«Очевидно, ці атаки синхронізуються із похолоданням — ворог намагається скористатися морозами та піковим навантаженням, щоб вивести систему з ладу. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки та відновленням об'єктів», — заявив Сергій Корецький, голова правління НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, за добу війська російської окупаційної армії сім разів обстріляли населені пункти Донецької області. Двоє людей дістали поранення.