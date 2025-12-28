Зустріч Зеленського та Трампа у Флориді перенесена

Президент України Володимир Зеленський вже сьогодні, в неділю, зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом у Флориді, при цьому графік переговорів було скориговано.



Про перенесення зустрічі повідомляє преспул Білого дому. Спочатку переговори двох лідерів планувалися на 22:00 за київським часом, проте пізніше було ухвалено рішення розпочати їх раніше.

Згідно з оновленим розкладом, двостороння зустріч відбудеться о 13:00 за місцевим часом, що відповідає 20:00 за Києвом. Переговори відбудуться у місті Палм-Біч, де розташована приватна резиденція Дональда Трампа.



Причин зміни часу зустрічі офіційно не уточнюються.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що публічно Кремль відкидає будь-які компроміси. Вони називають план Трампа неприйнятним, якщо в ньому є хоч слово про поступки з боку РФ і продовжують вимагати повної капітуляції України.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»