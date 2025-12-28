У РФ повідомили про 25 збитих безпілотників над шістьма регіонами

У ніч із 27 на 28 грудня ППО РФ знищила 25 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. Про це повідомили у Міноборони РФ. За їх даними, найбільшу кількість БПЛА було перехоплено над територією Самарської області — 12 одиниць.



Ще три безпілотники були збиті над Бєлгородською областю, три — над Курщиною та три — над Саратівською областю. По два літальні апарати знищено над Волгоградською та Ростовською областями.

Раніше видання «Новини Донбасу» повідомляло про безпілотну атаку на Сизранський нафтопереробний завод, а також на об'єкти енергетичної інфраструктури, включаючи підстанції, розташовані в Самарській області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»