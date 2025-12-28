Обстріли Донеччини: поранено мешканця Дружківки

За добу внаслідок обстрілу з боку російських військ поранило одного мирного жителя Дружківки на Донеччині.



Як повідомляє Донецька ОВА, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 3776 цивільних жителів Донецької області. Ще 8630 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.



Загальна статистика жертв по області наводиться без урахування Маріуполя та Волновахи, де на даний момент неможливо встановити точну кількість загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, у Дружківці російський дрон ударив по транспорту в районі шляхопроводу.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»