Головна ялинка країни: Краматорськ створив свято під обстрілами

Краматорськ, Донецька область. Грудень, 2025 рік

У прифронтовому Краматорську Донецької області, де люди живуть під постійними вибухами та тривожними сиренами, мешканці власними силами встановили новорічну ялинку на головній площі міста. Без офіційних церемоній та гучних анонсів — просто з бажанням зберегти відчуття свята.

Фотографії ялинки швидко розійшлися по соцмережах. Під одним із знімків з'явився короткий, але місткий підпис: «Головна ялинка країни. Краматорськ». Ці слова стали символом настрою міста, яке живе, незважаючи на постійні обстріли та близькість бойових дій.



За словами місцевих мешканців, це вже друга ялинка, встановлена на площі наприкінці 2025 року. Люди самі принесли прикраси, допомогли з монтажем, підтримали один одного без зайвого пафосу. У місті, яке щодня стикається з загрозою руйнувань, такий жест став актом тихого опору та віри у життя.



Краматорськ продовжує страждати від російських ударів, але навіть за цих умов городяни не відмовляються від простих радощів. Свято тут — не про ілюмінацію та масштаб, а про згуртованість і надію, яка залишається з людьми, незважаючи на війну.

