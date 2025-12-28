DeepState: армія РФ просунулась у Донецькій та Запорізькій областях

OSINT-аналітики проєкту DeepState повідомили про оновлення інтерактивної карти бойових дій. За їхніми даними, російські війська просунулися на кількох ділянках фронту у Донецькій та Запорізькій областях.



У Донецькій області окупаційні сили досягли тактичних успіхів у районах Мирнограду та Покровська, а також просунулися поблизу населених пунктів Зелене, Родинське, Червоний Лиман та Новоекономічне.

Скріншот: DeepState



На Запорізькому напрямку аналітики відзначають зміну лінії фронту в районі Гуляйполя, де армія РФ також спромоглася просунутися вперед.

Скріншот: DeepState



У повідомленні DeepState говориться: «Мапу оновлено. Ворог просунувся у Гуляйполі, Мирнограді, Покровську, поблизу Зеленого, Родинського, Червоного Лиману та Новоекономічного».

Нагадаємо, російські війська посилили тиск на Покровськ, перейшовши до тактики безперервних піхотних атак. Бої у Мирнограді впритул підійшли до житлової забудови, ситуація на напрямку залишається напруженою.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»