Від живого міста до порожнечі: Вугледар повністю перетворений на руїни

Вугледар, Донецька область. Фото з відкритих джерел

У мережі поширюється відео, що показує поточний стан Вугледара після тривалих та інтенсивних обстрілів з боку армії РФ. Місто повністю спустошене.



Запис фіксує масштабні руйнування, біля будівель обрушені дахи та перекриття, фасади розірвані вибухами, а стіни частково чи повністю впали. У центральній частині міста, як випливає з відео, не збереглося жодної цілої будівлі.



Вулиці Вугледару порожні та завалені уламками бетону, зруйнованим металом та залишками згорілих конструкцій. На асфальті численні вирви, а на дорогах збереглися сліди артобстрілів та авіаударів.



У деталях помітні вибиті вікна, обгорілі кістяки автомобілів, кинута техніка, а також характерні сліди ударів, імовірно, залишені дронами або важкими вогнеметними системами.



На кадрах відсутні якісь ознаки життя: не видно людей, цивільного транспорту чи комунікацій. Житлові квартали цілком стерті з лиця землі. За відкритими даними, чисельність населення міста скоротилася з 15 тисяч осіб до нуля.

Нагадаємо, шахта в селищі Білозерське під Добропіллям з 4 грудня зупинила роботу через постійні обстріли з боку РФ.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»