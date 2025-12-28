Пілоти SIGNUM знищили окупантів під Лиманом

Пілоти батальйону SIGNUM повідомили про успішну бойову роботу на Лиманському напрямку. У ході операції було знищено російських військовослужбовців, які пересувалися як на мотоциклах, так і пішки.



Операція почалася з ретельно підготовленої засідки. У зоні спостереження опинилися двоє російських військових, які бігом намагалися змінити позицію та сховатись у лісистій місцевості. Рішення було ухвалено миттєво: безпілотник підняли у повітря, а ціль узяли під постійний контроль.



Усі спроби противника уникнути спостереження — різкі ривки, маневри та спроби втекти під кронами дерев — не дали результату. За словами бійців підрозділу, сценарій подібних прогулянок завжди закінчується однаково.



На фінальних кадрах зафіксовано результат пересування російських військових лісом на Лиманському напрямку. «Ворог не зникає — він залишається на місці», — підкреслили в підрозділі SIGNUM, підбиваючи підсумок операції.

Нагадаємо, в Донецькій області окупаційні сили досягли тактичних успіхів у районах Мирнограду та Покровська, а також просунулися поблизу населених пунктів Зелене, Родинське, Червоний Лиман та Новоекономічне.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»