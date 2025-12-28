Авіаудар по Слов'янську: три КАБи влучили у приватний сектор, є загиблий

У неділю, 28 грудня, Слов'янськ Донецької області зазнав авіаційного удару. По місту було випущено три кориговані авіаційні бомби (КАБ), повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, влучання зафіксовано у приватному секторі. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

«На даний момент відомо про постраждалих», — повідомив Лях. За уточненою інформацією, поранення отримали троє мирних мешканців. Один чоловік загинув.

На місці працюють екстрені служби, продовжується уточнення наслідків удару та обсягу руйнувань.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що внаслідок російських обстрілів Донецької області поранено мешканця Дружківки.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»