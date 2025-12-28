МАГАТЕ повідомило про перемир'я для ремонту інфраструктури у Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС. Фото: Reuters

Після укладання локального перемир'я за посередництва Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) в районі Запорізької атомної електростанції в Україні розпочалися ремонтні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури.



Як повідомило агентство Reuters 28 грудня з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, фахівці розпочали відновлення ліній електропередачі, які забезпечують зовнішнє електропостачання станції.



Припинення вогню дозволило безпечно розпочати роботи у безпосередній близькості від об'єкта.

За даними МАГАТЕ, інспектори агенції перебувають на місці та здійснюють постійний моніторинг ходу ремонту.



Очікується, що відновлювальні роботи триватимуть кілька днів. Ці заходи розглядаються як частина зусиль щодо зниження ризиків і запобігання можливої ядерної аварії в умовах конфлікту в Україні.

Нагадаємо, Росія завдала удару по ТЕЦ «Нафтогазу» та газодобувним підприємствам — Міненерго.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»