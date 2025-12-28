Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
МАГАТЕ повідомило про перемир'я для ремонту інфраструктури у Запорізькій АЕС
28 грудня 2025, 14:37

МАГАТЕ повідомило про перемир'я для ремонту інфраструктури у Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС. Фото: Reuters Запорізька АЕС. Фото: Reuters

Після укладання локального перемир'я за посередництва Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) в районі Запорізької атомної електростанції в Україні розпочалися ремонтні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури.

Як повідомило агентство Reuters 28 грудня з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, фахівці розпочали відновлення ліній електропередачі, які забезпечують зовнішнє електропостачання станції.

Припинення вогню дозволило безпечно розпочати роботи у безпосередній близькості від об'єкта.
За даними МАГАТЕ, інспектори агенції перебувають на місці та здійснюють постійний моніторинг ходу ремонту.

Очікується, що відновлювальні роботи триватимуть кілька днів. Ці заходи розглядаються як частина зусиль щодо зниження ризиків і запобігання можливої ядерної аварії в умовах конфлікту в Україні.

Нагадаємо, Росія завдала удару по ТЕЦ «Нафтогазу» та газодобувним підприємствам — Міненерго.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Організації
Запорізька АЕС
Інше
перемир'я припинення вогню
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:40
Мінсоцполітики: виплати пенсіонерам із окупованих територій призупинять без ідентифікації
12:30
Викрадення, тортури та вирок: історія в'язня Кремля — херсонського журналіста Геннадія Осьмака
18:34
В окупованому Донецьку після удару БПЛА спалахнула пожежа
13:36
Мешканку окупованого Донецька затримали за підозрою у шпигунстві
16:26
В окупованому Бердянську молодь змушують прибирати житло військових РФ
16:25
В окупованому Донецьку обігрівають вуличні ємності з водою за допомогою дров'яних печей
15:35
Окупанти заявили про стрілянину у супермаркеті Донецька: невідомий відкрив вогонь з автомата
14:43
ГУР в анексованому Криму знищили російські засоби ППО та інші цілі окупантів
07:47
Поранених військових РФ у Криму й Донецьку змушують іти в штурми — «АТЕШ»
22:35
РФ хоче влаштувати «воєнні тури» на окупованому Донбасі — The Times
19:22
«Першого заступника голови адміністрації» міста Сніжне відправили в СІЗО на 2 місяці за хабар
13:52
Причешуть потім: у Лисичанську викрили фейк про святкову ялинку
12:52
В окупованому Криму відключення мобільного інтернету стають постійними
09:02
На Луганщині виник значний недобір до «народних дружин» окупантів: в ОВА розповіли, що відомо
14:51
Прем’єри не буде. Окупанти скасували показ вистав у Маріупольському драмтеатрі, який знищили у 2022 році
14:00
Окупанти знову використовують базу в Луганську, зруйновану ракетами ATACMS
13:14
Окупований Донецьк потрапив під обстріл: є постраждалий
16:51
В окупованій Горлівці були чутні вибухи: дрон вдарив навпроти зупинки
15:21
У РФ повідомили, коли почнуть відновлювати аеропорти на окупованих територіях Донбасу
14:24
У школах Криму з’являються «вчителі» без педагогічної освіти
усі новини
17:56
Херсонщина прифронтова: 2022 — в окупації, 2025 — під обстрілами та дронами
17:30
Бої під Запоріжжям: розширення сірої зони та зіткнення у центрі Степногірська
16:40
Мінсоцполітики: виплати пенсіонерам із окупованих територій призупинять без ідентифікації
14:37
МАГАТЕ повідомило про перемир'я для ремонту інфраструктури у Запорізькій АЕС
13:34
Авіаудар по Слов'янську: три КАБи влучили у приватний сектор, є загиблий
12:50
Пілоти SIGNUM знищили окупантів під Лиманом
12:30
Викрадення, тортури та вирок: історія в'язня Кремля — херсонського журналіста Геннадія Осьмака
11:41
Від живого міста до порожнечі: Вугледар повністю перетворений на руїни
10:10
DeepState: армія РФ просунулась у Донецькій та Запорізькій областях
09:30
Головна ялинка країни: Краматорськ створив свято під обстрілами
08:52
Обстріли Донеччини: поранено мешканця Дружківки
08:17
У РФ повідомили про 25 збитих безпілотників над шістьма регіонами
07:50
Зустріч Зеленського та Трампа у Флориді перенесена
07:04
Вибухи та блекаут у Сизрані: цілі — НПЗ та підстанції
18:34
В окупованому Донецьку після удару БПЛА спалахнула пожежа
17:45
Росія завдала удару по ТЕЦ «Нафтогазу» та газодобувним підприємствам — Міненерго
16:40
НАБУ та САП розкрили злочинну групу з народними депутатами
15:15
Дружківка: російський дрон ударив по транспорту в районі шляхопроводу
14:20
Костянтинівська МВА встановила факти знищення кількох житлових будинків для отримання компенсації
13:36
Мешканку окупованого Донецька затримали за підозрою у шпигунстві
усі новини
ВІДЕО
Колаж створений за допомогою ІІ Херсонщина прифронтова: 2022 — в окупації, 2025 — під обстрілами та дронами
28 грудня, 17:56
Мінсоцполітики: виплати пенсіонерам із окупованих територій призупинять без ідентифікації Мінсоцполітики: виплати пенсіонерам із окупованих територій призупинять без ідентифікації
28 грудня, 16:40
Авіаудар по Слов'янську: три КАБи влучили у приватний сектор, є загиблий Авіаудар по Слов'янську: три КАБи влучили у приватний сектор, є загиблий
28 грудня, 13:34
Пілоти SIGNUM знищили окупантів під Лиманом Пілоти SIGNUM знищили окупантів під Лиманом
28 грудня, 12:50
Геннадій Осьмак. Фото: Інститут масової інформації Викрадення, тортури та вирок: історія в'язня Кремля — херсонського журналіста Геннадія Осьмака
28 грудня, 12:30
Вугледар, Донецька область. Фото з відкритих джерел Від живого міста до порожнечі: Вугледар повністю перетворений на руїни
28 грудня, 11:41
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір