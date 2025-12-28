Мінсоцполітики: виплати пенсіонерам із окупованих територій призупинять без ідентифікації

Пенсіонерам із тимчасово окупованих територій та за кордоном потрібно пройти ідентифікацію до 31 грудня, інакше виплати буде припинено. Про це повідомило Мінсоцполітики. Відновити виплати можна лише після проходження процедури та підтвердження, що пенсіонер не отримує пенсію від РФ.



Юристи наголошують, що простіше пройти ідентифікацію до зупинки виплат, ніж відновлювати їх пізніше, особливо для тих, хто живе за кордоном. Ймовірно, деякі виплати можуть затримати на місяць, але юридичні підстави для їхнього припинення з 1 січня вже є.



Ідентифікація доступна у кілька способів: онлайн через портал Пенсійного фонду України, засобом відеоконференції зі співробітником ПФУ, особисто у сервісному центрі фонду чи у банку, де пенсіонер отримує виплати. Для відеоконференції потрібний паспорт громадянина України.

Можлива допомога законного представника, сурдоперекладача чи помічника. По завершенні процедури підтвердження надходить до особистого кабінету на порталі Пенсійного фонду та на електронну пошту.



Однак пенсіонери стикаються з проблемами: технічні складнощі при використанні цифрового підпису, неможливість пройти фізичну ідентифікацію за дорученням, на окупованих територіях перебої з електрикою та інтернетом, а також великі черги на відеоконференції.



Процедура потрібна, щоб виплати отримував лише сам пенсіонер та щоб виключити одночасне отримання української та російської пенсій. Для мешканців окупованих територій процес особливо складний, а під час відеодзвінка є ризик для особистої безпеки — необхідно показувати паспорт та відповідати на запитання на тлі потенційного контролю з боку окупантів.



Детальніше дивіться в авторському відео журналістів «Новини Донбасу»

Нагадаємо, на сьогодні загальний прибуток ПФУ становить 863 млрд грн, з яких власний дохід ПФ — 563,9 млрд грн, а решта — дотації держбюджету. Через складнощі з фінансуванням коефіцієнт заміщення заробітної плати в Україні становить менше 30%, тоді як коефіцієнт заміщення має становити не менше 40%.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»