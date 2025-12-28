Бої під Запоріжжям: розширення сірої зони та зіткнення у центрі Степногірська

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

На Запорізькому напрямку російські підрозділи продовжують нарощувати тиск одразу на кількох ділянках фронту. Активні дії ведуться в районі населеного пункту Приморське, на околицях Степногірська, а також у напрямку Лук'янівського.



За наявними даними, зону бойового зіткнення було розширено: сіра зона збільшилася, причому сили противника фіксуються вже у центральній частині Степногорська.

Про це повідомив воєнблогер Петренко, зазначивши, що ситуація на цій ділянці залишається напруженою.



На Гуляйпільському напрямку противник зумів закріпитися вздовж лісосмуг на північній околиці міста Гуляйполе. В даний час бойові зіткнення зосереджені у північно-західній частині населеного пункту, а також його західній околиці.



Джерела вказують, що після зміщення основного вектора ударів на захід від Гуляйполя противник розглядає можливість розгортання наступальних дій у напрямку міста Оріхів.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку аналітики відзначають зміну лінії фронту в районі Гуляйполя, де армія РФ також змогла просунутися вперед.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»