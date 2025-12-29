Трамп і Зеленський — про мир, території та дедлайни: головне

Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп озвучили ключові позиції щодо можливих мирних домовленостей, гарантій безпеки та майбутніх переговорів. Короткий підсумок їхніх заяв для преси опублікував український журналіст Остап Яриш.



За словами Зеленського, запропонований план мирного врегулювання вже погоджений приблизно на 90%. Гарантії безпеки між Україною та США, за його оцінкою, узгоджені повністю, а формат гарантій за участі Європи перебуває на фінальній стадії. Президент також повідомив, що у січні Дональд Трамп планує прийняти у США українську та європейську делегації для продовження переговорів.



Трамп, своєю чергою, утримався від конкретних відсотків, але заявив, що процес рухається «дуже добре». Він наголосив, що Європа має взяти на себе значну частину гарантій безпеки, а США готові повністю її підтримувати.



Говорячи про територіальні питання, Зеленський підкреслив: будь-які рішення мають відповідати українському законодавству та волі суспільства, а у разі складних компромісів остаточне слово може належати громадянам на референдумі.



Трамп допустив, що план доведеться затверджувати через парламент або всенародне голосування, а також заявив про необхідність якнайшвидшої угоди, аби зменшити втрати. Він не виключив можливості виступу у Верховній Раді, якщо це сприятиме досягненню домовленостей.



Коментуючи контакти з Володимиром Путіним, Трамп заявив, що Кремль не погодився на припинення вогню, побоюючись відновлення бойових дій у майбутньому. Також він окреслив можливі часові рамки домовленостей — від кількох тижнів у разі успіху до повного зриву переговорів за негативного сценарію.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»