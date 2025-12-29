У захопленому Мелітополі вражена техніка та скупчення російських окупантів

У Мелітополі було чути вибухи. Фото: скриншот з відео

У районі промислової зони тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області російські загарбники внаслідок вибуху пошкоджено російський великотоннажний вантажний автомобіль та четверо солдатів армії РФ вранці 20 грудня. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.



«Місцеву промзону підрозділи російських окупаційних військ використовують як склади боєприпасів та місце базування своєї військової техніки. У момент максимальної концентрації московитів біля вантажівки пролунав вибух ― щонайменше четверо окупантів важкі «300», їхній «Урал» ― пошкоджено», — йдеться у повідомленні.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»