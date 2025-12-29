Заборона на бензин, блокування WhatsApp і борги: що відбувається в РФ

У Росії продовжили тимчасову заборону на вивезення автомобільного бензину за межі країни до 28 лютого 2026 року включно. Про це йдеться у звіті Служби зовнішньої розвідки України. Заборона діє для всіх експортерів, включно з безпосередніми виробниками.



За даними СЗРУ, близько 8 млн громадян РФ обмежили у виїзді за кордон через непогашені борги. Масштаб таких обмежень продовжує зростати на тлі погіршення фінансового стану населення.



Ще однією ознакою посилення контролю стало фактичне блокування месенджера WhatsApp. Рівень збоїв у його роботі перевищив 90%, а за останню добу обмеження посилилися як мінімум у 42 регіонах Росії, що вказує на цілеспрямоване вимкнення сервісу.



Економічні проблеми відображаються і на банківському секторі. Найбільше офісів у 2025 році закрилося в Краснодарському краї — 99. На другому місці — тимчасово окупований Крим (88). До топ-5 регіонів із найбільшим скороченням банківських офісів також увійшли Оренбурзька область та Санкт-Петербург (по 65 офісів) і Башкортостан (63).



Ціни на товари повсякденного попиту продовжують зростати. Середня закупівельна ціна пива об’ємом 0,5 л у 2025 році зросла на 30% порівняно з попереднім роком.



Експерти прогнозують переломний момент для російського ринку праці у 2026 році. Зростання зарплат буде нерівномірним: дефіцитні спеціальності дорожчатимуть, а сфери з надлишком кадрів — HR, маркетинг, юриспруденція та офісний менеджмент — можуть зіткнутися зі стагнацією або зниженням доходів.



Додаткові обмеження стосуються громадської сфери. Мерія Краснодара посилила правила вуличних виступів: музиканти та танцюристи повинні за 20 робочих днів подавати заявку з паспортними та контактними даними учасників.



Кількість учасників обмежена шістьма, а репертуар підлягає попередньому погодженню. Заборонено політичні лозунги, ненормативну лексику та будь-які форми «екстремізму», пропаганди війни, насильства, алкоголю та наркотиків.

Нагадаємо, у Росії судять доцента кафедри філософії МДТУ ім. Баумана Олександра Нестеренка за українські пісні, опубліковані на його сторінці у «ВКонтакте».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»