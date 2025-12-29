Окупанти розстріляли українських полонених у Покровському районі

Росіяни розстріляли військових ЗСУ. Фото: скріншот

Під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району Донецької області російські окупанти взяли в полон двох військовослужбовців ЗСУ 27 грудня. Окупанти змусили одного з бійців частково роздягнутися, а потім обох розстріляли. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



«Окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного з них частково роздягнутися, після чого розстріляли обох беззбройних захисників. Побачивши, що військовополонені загинули, вони зняли одяг і з другого вже вбитого захисника», — йдеться у повідомленні.



Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.





Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння військового злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, створені задля встановлення всіх обставин і конкретних осіб, які вчинили зазначений злочин.



Раніше ми писали, що під час зачистки приватного сектора в районі села Свято-Покровське Сіверської міської громади російський окупант виявив у господарській будівлі на території напівзруйнованого будинку військового ЗСУ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»