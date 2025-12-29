Український F-16 збив російський дрон «Герань»: відео удару

Знищення БПЛА окупантів «Герань».

У мережу потрапило відео, на якому український винищувач F-16 збиває російський БПЛА «Герань» ракетою класу повітря-повітря. Відео оприлюднив військовий Telegram-канал «Полковник ГШ».



Нагадаємо, у ніч на 27 грудня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України, використовуючи ударні БПЛА, ракети повітряного, морського та наземного базування.



Загарбники використали 40 ракет і 519 БПЛА різних типів. Сили ППО України збили або подавили 503 повітряні цілі:

474 БПЛА «Шахед» та «Гербера»;

6 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 «Кинжал»;

4 крилаті ракети «Іскандер-К»/«Калібр»;

19 крилатих ракет Х-101.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що вночі РФ атакувала Україну незвичайно малою кількістю БПЛА.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»