Український F-16 збив російський дрон «Герань»: відео удару

У мережу потрапило відео, на якому український винищувач F-16 збиває російський БПЛА «Герань» ракетою класу повітря-повітря. Відео оприлюднив військовий Telegram-канал «Полковник ГШ».
Нагадаємо, у ніч на 27 грудня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України, використовуючи ударні БПЛА, ракети повітряного, морського та наземного базування.
Загарбники використали 40 ракет і 519 БПЛА різних типів. Сили ППО України збили або подавили 503 повітряні цілі:
474 БПЛА «Шахед» та «Гербера»;
6 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 «Кинжал»;
4 крилаті ракети «Іскандер-К»/«Калібр»;
19 крилатих ракет Х-101.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
