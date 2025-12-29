Армія РФ дроном атакувала Краматорськ, є пошкодження

У неділю ввечері, 28 грудня, російські окупанти завдали удару по Краматорську Донецької області. Інформації про постраждалих та жертв немає. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«О 21:22, із застосуванням БПЛА «Герань-2», російські війська завдали удару по нежитловій будівлі приватного підприємства», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок обстрілу пошкоджені отримали три приватні житлові будинки та магазин.



Раніше ми писали, що за 28 грудня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинув один мирний житель — у Слов'янську.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»