Війська РФ за добу сім разів обстріляли Донеччину, зруйновано будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 28 грудня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є пошкодження та руйнування. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари російських військ потрапили три регіони:



Покровський район. У Шахівській громаді зруйновано 5 будинків: 3 у Кучеревому Яру і 2 у Грузькому.





Краматорський район. У Лимані поранено людину. У Стародубівці Миколаївської громади 1 будинок зруйновано і 9 пошкоджено. У Слов'янську 1 людина загинула і 4 поранені; повністю зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено ще 42 будинки і 4 автівки.



Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено щонайменше 2 будинки.



Раніше ми писали, що за 28 грудня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинув один мирний житель — у Слов'янську.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»