Миколаївка Донецької області потрапила під обстріл

Миколаївка потрапила під обстріл. Фото: телеграм-канали

Вранці у понеділок, 29 грудня, у Миколаївці Донецької області було чути вибухи. Є інформація, що сталося влучання в центральну частину міста. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.



Як зазначається, попередньо окупаційні війська скинули на місто авіаційну бомбу (КАБ). Було влучання поряд з будинками.



У мережі оприлюднено наслідки обстрілу.





Раніше ми писали, що за 28 грудня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинув один мирний житель — у Слов'янську.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»