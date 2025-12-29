Миколаївка Донецької області потрапила під обстріл

Вранці у понеділок, 29 грудня, у Миколаївці Донецької області було чути вибухи. Є інформація, що сталося влучання в центральну частину міста. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Як зазначається, попередньо окупаційні війська скинули на місто авіаційну бомбу (КАБ). Було влучання поряд з будинками.
У мережі оприлюднено наслідки обстрілу.
Раніше ми писали, що за 28 грудня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинув один мирний житель — у Слов'янську.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях