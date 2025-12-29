Удар дрона РФ за 236 км від ЛБЗ: Starlink ускладнює протидію БПЛА

Удар БПЛА по вертольоту.

Росія дедалі активніше використовує супутниковий інтернет Starlink для керування ударними безпілотниками, що суттєво ускладнює їхнє виявлення та придушення. Про це повідомив експерт зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



За його оцінкою, окремі атаки, зокрема на Миколаївщині, ще можна пояснити дальністю польоту дронів. Водночас удар по гелікоптеру в Полтавській області виходить за межі стандартної логіки застосування БПЛА. Щоб досягти цілі, безпілотнику довелося подолати приблизно 236 кілометрів від лінії фронту.







Експерт окреслює два ймовірні сценарії такої атаки. Перший — запуск дронів типу «Молнія» диверсійно-розвідувальними групами в тилу України. Другий — доставка ударного БПЛА ближче до цілі за допомогою іншого повітряного носія, що дозволяє різко збільшити радіус ураження..



Ключовою проблемою, за словами Бескрестнова, є саме використання Starlink. Цей канал зв’язку фактично не піддається придушенню штатними засобами радіоелектронної боротьби, а тому стандартні методи протидії тут не працюють. Для масштабного розв'язання проблеми, наголошує експерт, необхідна пряма та активна участь компанії SpaceX, поза межами можливостей ЗСУ чи Міноборони.



Раніше російська сторона оприлюднила відео атак FPV-дронами по літаку Ан-26 та цивільному судну на Миколаївщині, а також по гелікоптеру в Полтавській області.



Свою оцінку ситуації дав і волонтер Сергій Стерненко. Він зазначив, що технічно атаки могли бути реалізовані або через доставку дронів з LTE-модемами агентурною мережею, або шляхом скидання з повітряного носія з використанням mesh-зв’язку.



Водночас найбільш імовірним він вважає саме перший варіант і запевнив, що українські фахівці вже володіють рішеннями для нейтралізації подібних загроз.

Раніше повідомлялося, що Росія масово оснащує ударні дрони «Молнія» терміналами Starlink.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»