РФ скинула на Костянтинівку три ФАБи, формуючи «сіру зону» на південних околицях

Наслідки скидання росіянами авіабомб на Костянтинівку.

У російських Telegram-каналах з’явилося відео, на якому повідомляється, що в житлові райони Костянтинівки скинуто три фугасні авіабомби (ФАБ). За даними окупантів, удари завдавали підрозділи «Смуглянка» та «Рубікон».

Російські footage shows KAB блискучі бомби hitting residential areas в Костянтинівка. Російські forces continue to build up south of the town. pic.twitter.com/yf0ApYr86m — WarTranslated (@wartranslated) December 28, 2025



На кадрах видно, як авіабомби влучають у приватний сектор, завдаючи руйнувань цивільній інфраструктурі. Деякі користувачі мережі X (Twitter) відзначили, що на місто скидали саме плануючі авіабомби КАБ, які потрапляли в житлові райони.



За інформацією Генштабу ЗСУ, на Костянтинівському напрямку за минулу добу ворог здійснив 26 атак на території 10 населених пунктів, включно з самою Костянтинівкою.



Аналітичний проєкт DeepState зазначає, що на південних околицях міста вже починає формуватися так звана «сіра зона», де контроль над територією залишається нестійким.

«Сіра зона» формується на південних околицях Костянтинівки.

Російські війська продовжують нарощувати сили на південь від міста. Нагадаємо, війська окупантів за добу сім разів обстріляли Донеччину.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»