У РФ поставили умову Україні для припинення вогню. Фото: росЗМІ

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ, що для припинення бойових дій потрібно відвести українських військовослужбовців за межі Донецької та Луганської областей.



«Звичайно. Це звільнення збройних сил режиму з Донбасу за межі адміністративних кордонів», — видав Пєсков.



Крім того, його запитали, чи це стосується лише Донбасу, чи Херсонської та Запорізької областей. Однак Пєсков не став це коментувати, нібито не «вдаватиметься в обговорення публічно окремих положень».



Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков також заявляв, що для припинення війни від Києва потрібне «відповідальне політичне рішення», що стосується Донбасу — з урахуванням ситуації на фронтах, і це рішення «слід би прийняти».



Нагадаємо, що у приватній резиденції президента США у Мар-а-Лаго, у штаті Флорида, у неділю розпочалася зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа. Під час переговорів лідерам не вдалося вирішити питання Донбасу.



На коментар журналіста, що позиція РФ полягає у тому, що Україна має залишити всю територію Донецької області, Трамп зазначив: «Це те, що вони хочуть. Але це питання ще опрацьовуватиметься. Я думаю, що ми рухаємось у правильному напрямку».



За словами Трампа, питання захоплених Росією територій України вирішиться «протягом наступних місяців».

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»