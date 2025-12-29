Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У РФ поставили умову Україні для припинення вогню
29 грудня 2025, 13:13

У РФ поставили умову Україні для припинення вогню

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ, що для припинення бойових дій потрібно відвести українських військовослужбовців за межі Донецької та Луганської областей.

«Звичайно. Це звільнення збройних сил режиму з Донбасу за межі адміністративних кордонів», — видав Пєсков.

Крім того, його запитали, чи це стосується лише Донбасу, чи Херсонської та Запорізької областей. Однак Пєсков не став це коментувати, нібито не «вдаватиметься в обговорення публічно окремих положень».

Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков також заявляв, що для припинення війни від Києва потрібне «відповідальне політичне рішення», що стосується Донбасу — з урахуванням ситуації на фронтах, і це рішення «слід би прийняти».

Нагадаємо, що у приватній резиденції президента США у Мар-а-Лаго, у штаті Флорида, у неділю розпочалася зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа. Під час переговорів лідерам не вдалося вирішити питання Донбасу.

На коментар журналіста, що позиція РФ полягає у тому, що Україна має залишити всю територію Донецької області, Трамп зазначив: «Це те, що вони хочуть. Але це питання ще опрацьовуватиметься. Я думаю, що ми рухаємось у правильному напрямку».

За словами Трампа, питання захоплених Росією територій України вирішиться «протягом наступних місяців».

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Люди
Дмитро Пєсков
Події
Війна припинення вогню
«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
