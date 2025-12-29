Про створення демілітаризованої зони на лінії розмежування поки не йдеться. Фото: Володимир Зеленський

Створення демілітаризованої зони на лінії розмежування між Україною та РФ наразі в проєкті угоди про припинення війни не обговорюється, натомість ведуться дискусії про створення вільної економічної зони в Донецькій області, повідомив президент України Володимир Зеленський.



Відповідаючи на запитання журналістів у понеділок після перемовин з президентом США Дональдом Трампом, хто патрулюватиме демілітарізовану зону, якщо її буде встановлено, президент України сказав: «В вашому питанні є і відповідь: якщо буде встановлено. Поки що про це не йдеться. Поки що ми говоримо про вільну економічну зону».



«Деталей поки що немає, але всі почали це питання проговорювати», — додав Зеленський.



Раніше ми писали, що прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ, що для припинення бойових дій потрібно відвести українських військовослужбовців за межі Донецької та Луганської областей.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»