Російський обстріл забрав життя жінки в Херсоні

Російські війська вкотре завдали удару по Херсону. Унаслідок обстрілу Дніпровського району загинула цивільна жінка. Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.



За попередньою інформацією, жінка дістала поранення, несумісні з життям. На момент публікації її особу ще не встановлено — відповідні служби працюють на місці трагедії та з’ясовують обставини загибелі.



У міській військовій адміністрації висловили співчуття рідним і близьким загиблої, наголосивши, що російські обстріли цивільних районів Херсона тривають щоденно.