У Слов’янську, ймовірно, зафіксували авіаудар по ринку

У Слов’янську Донецької області зафіксовано вибух на території Центрального ринку. Відео з наслідками події оприлюднили в соціальних мережах місцеві жителі, повідомляють «Новини Донбасу».
Безкарний розстріл країни триває.— Олег (@UA__oleg) December 29, 2025
Слов'янськ. pic.twitter.com/ooO7BlvrtF
На опублікованих кадрах видно пошкодження торгових конструкцій та вирву, що свідчить про застосування потужного боєприпасу. Офіційні джерела наразі не повідомляли про тип засобу ураження.
Оновлення: Сьогодні Слов’янськ знову зазнав авіаударів. У понеділок, 29 грудня, було зафіксовано влучання КАБів у різних районах міста.
«Пошкоджені приватні будинки, магазини, приватні підприємства, автомобілі. На даний момент відомо про одну постраждалу жінку», — повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.
Вранці Повітряні сили ЗСУ попередили про можливе застосування авіаційних боєприпасів у напрямку Донецької та Запорізької областей.
Пізніше поблизу Краматорська було зафіксовано політ розвідувального безпілотника типу Zala.
Невдовзі в інформаційному просторі з’явилися повідомлення про можливий скид авіабомби на Слов’янськ.
Наслідки вибуху на ринку Слов'янська.
Зазначимо, що російські війська раніше неодноразово застосовували авіаційні боєприпаси проти цивільної інфраструктури на Донеччині, зокрема у Слов’янську.
Водночас остаточні висновки щодо обставин нинішнього інциденту можуть бути зроблені лише після підтвердження з боку офіційних структур.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях