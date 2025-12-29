У Слов’янську, ймовірно, зафіксували авіаудар по ринку

Наслідки вибуху на ринку Слов'янська.

У Слов’янську Донецької області зафіксовано вибух на території Центрального ринку. Відео з наслідками події оприлюднили в соціальних мережах місцеві жителі, повідомляють «Новини Донбасу».

На опублікованих кадрах видно пошкодження торгових конструкцій та вирву, що свідчить про застосування потужного боєприпасу. Офіційні джерела наразі не повідомляли про тип засобу ураження.



Оновлення: Сьогодні Слов’янськ знову зазнав авіаударів. У понеділок, 29 грудня, було зафіксовано влучання КАБів у різних районах міста.

«Пошкоджені приватні будинки, магазини, приватні підприємства, автомобілі. На даний момент відомо про одну постраждалу жінку», — повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Вранці Повітряні сили ЗСУ попередили про можливе застосування авіаційних боєприпасів у напрямку Донецької та Запорізької областей.



Пізніше поблизу Краматорська було зафіксовано політ розвідувального безпілотника типу Zala.



Невдовзі в інформаційному просторі з’явилися повідомлення про можливий скид авіабомби на Слов’янськ.

Зазначимо, що російські війська раніше неодноразово застосовували авіаційні боєприпаси проти цивільної інфраструктури на Донеччині, зокрема у Слов’янську.



Водночас остаточні висновки щодо обставин нинішнього інциденту можуть бути зроблені лише після підтвердження з боку офіційних структур.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»