Краматорська громада потрапила під російський обстріл, є пошкодження
29 грудня 2025, 16:20

У понеділок, 29 грудня, російські окупанти обстріляли Краматорську громаду Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Як зазначається, росіяни атакували громаду о 14:15.

«З застосуванням БПЛА «Молнія-2» російські війська завдали удару по приватному сектору. Попадання сталося по прилеглій території житлового будинку», — йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються остаточні наслідки обстрілу.

Раніше ми писали, що в російських Telegram-каналах з'явилося відео, на якому повідомляється, що в житлові райони Костянтинівки скинуто три фугасні авіабомби (ФАБ).

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
