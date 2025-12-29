Краматорська громада потрапила під російський обстріл, є пошкодження

У понеділок, 29 грудня, російські окупанти обстріляли Краматорську громаду Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як зазначається, росіяни атакували громаду о 14:15.



«З застосуванням БПЛА «Молнія-2» російські війська завдали удару по приватному сектору. Попадання сталося по прилеглій території житлового будинку», — йдеться у повідомленні.



Наразі встановлюються остаточні наслідки обстрілу.



Раніше ми писали, що в російських Telegram-каналах з'явилося відео, на якому повідомляється, що в житлові райони Костянтинівки скинуто три фугасні авіабомби (ФАБ).

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»