Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російська армія просунулася у Мирнограді та біля Гуляйполя – DeepState
29 грудня 2025, 16:57

Російська армія просунулася у Мирнограді та біля Гуляйполя – DeepState

Просування російських військ у Мирнограді. Фото: карта DeepState Просування російських військ у Мирнограді. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися у місті Мирноград та поблизу села Красний Лиман Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Також загарбники просунулися біля міста Гуляйполе на Запоріжжі та села Філія на Дніпропетровщині.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу українська армія відбила 52 штурми, зокрема в районах Мирнограду, Красного Лиману та Філії, на Гуляйпільському – 19, у том числі в районі Гуляйполя.

Нагадаємо, що українська армія відбила комбінований штурм російських військ під містом Торецьк на Донеччині, знищені танк та мотоколонна окупантів.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Місця
Донецька область Дніпропетровська область Мирноград Гуляйполе
Організації
ЗСУ ЗС РФ DeepState
Інше
Війна Ситуація на фронті Штурми Просування РФ
@novosti.dn.ua

«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
