Російська армія просунулася у Мирнограді та біля Гуляйполя – DeepState

Просування російських військ у Мирнограді. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися у місті Мирноград та поблизу села Красний Лиман Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також загарбники просунулися біля міста Гуляйполе на Запоріжжі та села Філія на Дніпропетровщині.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу українська армія відбила 52 штурми, зокрема в районах Мирнограду, Красного Лиману та Філії, на Гуляйпільському – 19, у том числі в районі Гуляйполя.

Нагадаємо, що українська армія відбила комбінований штурм російських військ під містом Торецьк на Донеччині, знищені танк та мотоколонна окупантів.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко