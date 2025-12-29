У ЗСУ відреагували на заяву Кремля про «контроль» над частиною Костянтинівки

Ситуація у районі Костянтинівки. Фото: карта DeepState

Кремль знову намагається видати бажане за дійсне і заявляє про «успіхи» російської армії на полі бою. Про це повідомили у пресслужбі 19-го армійського корпусу ЗСУ.



Однак, за даними корпусу, жодна з цих тез не підтверджується фактами.



«Міфом є і твердження про нібито «контроль» над частиною Костянтинівки. Наші військовослужбовці впевнено утримують оборону та знищують ворога на підступах до міста. Росія намагається впливати дезінформацією на міжнародну спільноту, особливо під час переговорів. Однак ці спроби не матимуть жодного результату – крім збільшення втрат серед окупантів», – сказали у 19-му АК.

Нагадаємо, що російська армія просунулася у місті Мирноград на Донеччині та біля міста Гуляйполе на Запоріжжі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко