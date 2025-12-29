Жительку Донеччини засудили до 15 років за держзраду

Мешканку Донецької області засудили до 15 років за передачу ФСБ РФ координат ЗСУ. Фото: прокуратура

В Україні визнали винною мешканку Покровського району у державній зраді, російська агентка отримала 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



«На початку березня 2022 року 46-річна мешканка села Гнатівка в Viber передавала інформацію військового характеру співробітнику ФСБ РФ, який вийшов на неї через її знайому. Розуміючи, що передані нею дані можуть завдати шкоди обороноздатності нашої країни, жінка надсилала йому відомості про розташування особового складу Збройних Сил України у Запоріжжі», — йдеться у повідомленні.



У прокуратурі уточнили, що жінка передавала розвіддані у вигляді скриншотів «Google Maps» із зазначеними ділянками та схематичними зображеннями. При цьому вона додавала голосові повідомлення з коментарями щодо способів блокування українських захисників на певних стратегічно важливих локаціях.



У вересні 2022 року її було затримано, проте свою провину не визнала.



Раніше ми писали, що суд засудив мешканку Краматорська до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду та співпрацю з російською стороною.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»