92 ОШБр опублікувала відео «зцілення» російського окупанта

У соцмережах стало вірусним відео з фронту, на якому зафіксовано миттєве «зцілення» російського окупанта, який раніше стверджував, що не може підвестися. Кадри оприлюднила пресслужба 92-ї окремої штурмової бригади.



На відео боєць 5-го штурмового батальйону 92 ОШБр звертається до російського штурмовика, який стверджував, що не може підвестися через нібито «перебиті ноги». Український військовий голосно командує, після чого окупант намагається переконати, що фізично не здатен рухатися.

«Я не можу, в мене ноги перебиті», — заявив окупант.

«Я вб’ю тебе зараз», — навів автомат боєць ЗСУ.

«Я йду», — швидко відповів росіянин.

Після цього окупант миттєво підводиться, спростовуючи власні слова про «перебиті ноги». У 92-й бригаді з іронією підкреслили, що правильна мотивація здатна творити дива:



Бо мотивація — це сила».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»