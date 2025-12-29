Лавров заявив про «атаку» на резиденцію Путіна і погрозив ударами: Зеленський відповів

Голова Кремля Володимир Путін. Фото: Кремль

У ніч з 28 на 29 грудня українська армія нібито «з використанням 91 ударного БПЛА дальньої дії атакувала резиденцію голови Кремля Володимира Путіна у Новгородській області РФ». Про це стало відомо із заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.



За його словами, об'єкти та час для «ударів у відповідь» ЗС РФ визначені.



«З огляду на остаточне переродження «злочинного київського режиму», який перейшов до «політики державного тероризму», переговорна позиція Росії буде переглянута», – сказав Лавров.



У відповідь президент України Володимир Зеленський зазначив, що з Росії зараз пролунали дуже небезпечні заяви, очевидно спрямовані на зрив усіх досягнень спільної роботи української сторони з командою президента США Дональда Трампа.



«Ми працюємо разом, щоб наблизити мир. Зараз росіяни вигадали очевидно фейкову історію про нібито якийсь удар по якійсь резиденції російського диктатора, щоб вони мали виправдання для продовження ударів по Україні, зокрема для ударів по Києву, а також для відмови йти на необхідні кроки для завершення війни. Типова брехлива тактика росіян, які тим більше вже били по Києву, зокрема по будівлі Кабінету міністрів України. Україна не робить кроків, які можуть ослабити дипломатію. Росія завжди робить такі кроки. Це одне з багатьох, що нас відрізняє. Важливо, щоб світ зараз не мовчав, щоб росіяни не зірвали рух до миру», – додав він.

Нагадаємо, що у ніч з 28 на 29 грудня у Флориді США завершилися переговори між Зеленським і Трампом, які обидва лідери назвали успішними.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко