Авіаудар по Слов'янську: рятувальники деблокували постраждалу

Рятувальники деблокували постраждалу у Слов'янську. Фото: скриншот

Російська армія вдень 29 грудня обстріляла Слов'янську, під удар потрапив у чесний сектор. Рятувальники показали, як деблокували з-під завалів постраждалу жінку. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Окупанти в черговий раз завдали авіаудару по місту, влучивши у приватний житловий сектор. Пошкоджено понад два десятки будинків, в одному з них людина була заблокована під завалами», — йдеться у повідомленні.



Рятувальники разом зі співробітниками Національної поліції деблокували жінку з-під зруйнованих конструкцій та передали її медикам.



Раніше ми писали, що Слов'янськ знову зазнав авіаударів. У понеділок, 29 грудня, було зафіксовано влучення КАБів у різних районах міста. Голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях уточнив, що внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, магазини, приватні підприємства, автомобілі. Наразі відомо про одну постраждалу жінку.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»