Трамп знову поговорив телефоном з Путіним. Що говорять у Білому домі та Кремлі

Голова Кремля Володимир Путін та президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

29 грудня президент США Дональд Трамп завершив телефонну розмову з головою Кремля Володимиром Путіним. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.



За її словами, розмова була «позитивною» і стосувалася війни Росії проти України.



Помічник Путіна Юрій Ушаков у коментарі російським ЗМІ також назвав розмову «позитивною» і заявив, що голова Кремля звернув увагу Трампа на те, що після успішного раунду переговорів у Мар-а-Лаго нібито «Україна безпілотниками масовано атакувала резиденцію Путіна у Новгородській області».



«З нашого боку чітко заявлено, що «подібні безрозсудні терористичні дії» звісно не залишаться без серйозної відповіді. Президент США був «шокований» цим повідомленням, буквально «обурений». Сказав, що «навіть не міг уявити такі божевільні дії». І як було сказано: це, безперечно, вплине на американські підходи в контексті роботи з Зеленським, якому нинішня адміністрація, як сказав сам Трамп, «слава Богу не дала "Томагавки"». За цілою низкою досягнутих на попередньому етапі домовленостей і розв'язок, що намітилися, позиція Росії буде переглянута», – сказав він.



Також Ушаков стверджує, що нібито «Росія бачить у пропозиціях України щодо врегулювання поле для інтерпретацій, щоб ухилитися від зобов'язань».



«Трамп поінформував Путіна про деякі досягнуті з командою Зеленського результати», – додав помічник Путіна.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про «атаку» на резиденцію Путіна та пригрозив ударами. У відповідь Зеленський спростував його слова та сказав, що Москва такими заявами намагається зірвати мирні переговори.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко